Российский журналист и писатель Владимир Познер презентовал в Москве свою книгу «Прощание с иллюзиями» на армянском языке.

На встрече журналиста спросили, в том числе, о недавнем скандале, возникшем якобы «из-за отказа» азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова петь с армянкой, сопрано Рузан Манташьян на одной сцене.

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Познер, как сообщают армянские СМИ, осудил гневные комментарии в социальных сетях из-за возникшей ситуации вокруг оперных певцов. Он отметил, что не будет брать чью-либо сторону в этом деле, добавив, что «кому-то очень выгодно раздувать эту историю».

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