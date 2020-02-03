Родственники скончавшегося в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана армянского военнослужащего Ваграма Авакяна, которые направлялись в Ереван с гробом с телом солдата, вернулись назад после встречи с министром обороны Давидом Тонояном.

30 января в 13:15 в одной из воинских частей в оккупированном Карабахе смертельное ранение получил военнослужащий Ваграм Мкртичевич Авакян (2000 года рождения). Родственники солдата отказались хоронить военнослужащего, пока не будут выяснены обстоятельства смерти. Они не согласны с версией следствия о том, что Авакян совершил самоубийство.

По факту гибели армянского военнослужащего в оккупированном Карабахе Специальной следственной службе возбуждено уголовное дело по статье 110 (Доведение до самоубийства) УК РА, ведется следствие. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета РА Наира Арутюнян.

В рамках уголовного дела задержаны его сослуживцы – военнослужащие Давид Мовсисян, Хачик Гаспарян и Спартак Аветисян. Давид Мовсисян является сыном бывшего депутата парламента Армении, члена бывшей правящей Республиканской партии Армении Аракела Мовсисяна (также известного как «Шмайс»).

Minval.az