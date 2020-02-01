Многие люди не догадываются, что их сердце вот-вот может дать сбой. Никаких болей в груди или под левой лопаткой они не чувствуют. При этом, как оказалось, проблемы совершенно в других частях тела могут свидетельствовать о том, что у человека есть риск сердечного приступа. Об это предупредили кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний.

Боли в икрах при ходьбе — это симптом облитерирующего эндартериита (хроническое заболевание, характеризующееся сужением сосудов — ред.), говорится в материале, опубликованного на портале Focus.de. По словам врачей, это может указывать и на проблемы с сердцем. Также стоит проявить обеспокоенность, если у человека отмечается боль вокруг пальцев в положении лежа, если она проходит, когда человек встает.

Сужение просвета артерий считается фактором риска возникновения многих болезней, в том числе сердечно-сосудистых. Поэтому врачи порекомендовали всем пациентам с такими симптомами пройти также обследование сердца, чтобы предотвратить инфаркт миокарда.

Minval.az