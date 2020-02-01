Украинцы оказались среди лидеров по количесту беженцев в США, пишет The Washington Post.

Согласно данным издания, больше всего беженцев в Штатах из Мьянмы, Конго и Украины.

Количество беженцев из Украины в Штатах составляет 4451 человека. Это 15% от общего количества беженцев в стране. По данным 2016 года, украинских беженцев было 3%.

По мнению авторов, на смену демографического состава беженцев могла повлиять политика администрации президента Дональда Трампа. Он выступал за запрет на путешествия в Штаты граждан ряда стран, где большинство населения мусульмане.

Украинцы, которые прибывают как беженцы в США, как правило, используют поправку Лотенберга. Она касается репрессированных в бывшем Советском Союзе граждан.

В США больше иммигрантов, чем в любой другой стране мира. Почти 45 миллионов человек или пятая часть население Америки — это мигранты или беженцы.

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