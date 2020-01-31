Двоих людей, зараженных коронавирусом, выявили на территории России, оба граждане Китая.

Как передает ТАСС, об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

«Службами Роспотребнадзора на территории России выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», — сказала она.

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