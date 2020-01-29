Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».

Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев — депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», председатель комитета Госдумы по делам национальностей.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года.

«Медуза» отмечает, что в середине января, говоря о заказных материалах в прессе, Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров надо «мочить». 23 января на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин он заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними. 28 января Игнатьев был исключен из «Единой России». Секретарь генсовета этой партии Андрей Турчак заявил, что в «Единой России» считают, что Игнатьев не должен возглавлять Чувашию.

Minval.az