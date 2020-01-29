В оккупированном Карабахе солдат-срочник оккупационных войск Армении выстрелил в себя.

Информацию об этом NEWS.am подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Инцидент произошел 28 января.

Minval.az