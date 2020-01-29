В оккупированном Карабахе солдат-срочник оккупационных войск Армении выстрелил в себя.
Информацию об этом NEWS.am подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Инцидент произошел 28 января.
В оккупированном Карабахе солдат-срочник оккупационных войск Армении выстрелил в себя.
Информацию об этом NEWS.am подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Инцидент произошел 28 января.
Дата: 2020/01/29 9:00
Раздел: Бывший СССР
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