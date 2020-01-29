«Многие граждане различных национальностей, проживающие в грузинских регионах Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли, не знают официального государственного языка. Это мешает их интеграции».

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что предпринимает различные шаги, направленные на более активное участие этнических меньшинств в социально-культурной жизни страны.

«У нас есть районы в Тбилиси и Кутаиси, где православные, католические и армянские григорианские церкви, синагоги и мечети находятся рядом. В мечети в Тбилиси шииты и сунниты вместе совершают намаз. Эта толерантность сохраняется и на сегодняшний день. Мы на протяжении веков жили вместе, и это разнообразие является важной составной частью социально-экономического развития нашей страны. Национальные меньшинства настолько независимы в использовании своей культуры, родного языка и традиций, что граждане многих национальностей, проживающие в грузинских регионах Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли, даже не знают официального государственного языка. Это мешает их интеграции», — сказала С.Зурабишвили.

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