Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вел телеканал Newsone.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский. По его словам, Европа и мир в целом не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году.

Говоря об освобождении советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим), президент избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

В последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Так, парламент страны в начале января принял резолюцию, в которой обвинил Советский Союз в развязывании войны наравне с нацистской Германией. А польские политики отметились антироссийскими заявлениями.

В частности, МИД страны заявил, что Красная Армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу, а лидер правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы войны. Российские дипломаты в ответ на требования Варшавы напомнили о 600 тысячах погибших за освобождение Польши советских солдатах.

Minval.az