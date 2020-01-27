Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко перестала выходить на связь после того, как побывала у подруги в Мексике. Об этом сообщил ее представитель Ян Трунцев.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем», — написал Трунцев в официальном аккаунте актрисы в Instagram.

В последние дни они с Андрейченко общались почти каждый день по поводу проекта. Бывало, что она пропадала на какое-то время, но не на два дня. Поэтому, по словам Трунцева, вся команда сейчас очень беспокоится, передает портал «360tv».

«Наталья накануне болела. Она плавала в бассейне, и у нее поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики. Она мне об этом говорила. Марэт сказала, что она уехала на машине за рулем. Больше на связь не выходила, это очень странно с учетом того, что она плохо себя чувствовала», — рассказал Трунцев.

Он добавил, что сейчас пытается связаться с сыном Андрейченко, но мужчина живет в Швейцарии и может не знать о состоянии актрисы.

«Я не могу дозвониться до ее сына по тому номеру, который у меня есть, чтобы узнать хоть какую-то информацию. У меня есть телефон ее помощника в Мексике, и он ответил, что он на выходных. Сегодня понедельник, но у него рабочий день из-за разницы в восемь часов еще не наступил», — заметил Трунцев.

PR-директор Андрейченко призвал всех, кто обладает информацией об актрисе, выйти на связь. По его словам, она недоступна по обоим известным ему номерам — российскому и американскому.

Наталье Андрейченко 63 года. Она стала известна после исполнения главной роли в легендарном фильме «Мэри Поппинс, до свидания». На ее счету еще десятки ролей, в том числе в кинолентах «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда».

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