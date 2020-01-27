Специальная следственная служба Армении допросила Симона Амирова (член совета директоров АО «Промышленные технологии», производитель оружия под брендом ORSIS) в рамках расследования дела о поставках вооружений.

Об этом ТАСС рассказал адвокат ORSIS в Армении Александр Сирунян.

«По нашей информации у них были вопросы, как я пониманию, связанные с организацией этого бизнеса [компании ORSIS ARMS] в Армении в общем. Мне кажется, их также должно заинтересовать то, что, по моим сведениям, наша фирма по просьбе российского офиса в жест дружеских, партнерских отношений подарила винтовку министерству обороны. И, по нашим сведениям, эта винтовка на баланс армии не была передана, и, вроде как, она зарегистрирована на одного из замминистров, Макара Гамбаряна», — сообщил адвокат.

При этом он отметил, что допрос представителя компании был вызван тем, что он владел интересующей следствие информацией об этих эпизодах. «В плане того, почему вызвали Амирова, там никакой опасности нет, это чисто формальная процедура, он владеет информацией, которую должен передать следствию. С личностью Симона Амирова, и с личностями российского офиса я никаких проблем не вижу, потому что эти люди потерпевшие», — подчеркнул Сирунян.

«Первоначально дело было возбуждено в Следственном комитете, оно начало расследоваться и расследование они хотели пустить по кривому пути, потому что мы выяснили там очень много подозрительных связей — начиная с того, что министр обороны и начальник управления по военным делам являются шурин-свояками, мы выяснили по ходу, что военный прокурор Армении и главное должностное лицо, ведающее закупками министерства обороны тоже родственники», — сказал адвокат.

По его словам, расследованием в данный момент занимается Специальная следственная служба, которая рассматривает дела коррупционного характера.

«Мы написали протест генеральному прокурору с требованием обеспечить объективность, а объективность может быть только там, где нет родственных связей. К нашему доброму удивлению, наш протест был удовлетворен и дело перевели в Специальную следственную службу», — отметил адвокат.

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