Два дипломата, объявленных Болгарией персонами нон грата, уехали из страны. Об том сообщил РИА Новости представитель посольства России в Софии. «Сегодня они покинули страну», — сказал он.

Ранее в МИД России завили, что болгарские власти объявили о выдворении российского дипломата и сотрудника торпредстава, не представив никаких вразумительных доказательств.

В ведомстве расценили этот шаг Софии как «откровенно недружественный». «Оставляем за собой право принять ответные меры», — заявили в МИД.

В пятницу вечером Болгария объявила персонами нон грата российского дипломата и сотрудника торгпредства. Послу России в Софии вручили соответствующие ноты.

Поводом для этого стали подозрения в шпионаже. Как утверждает прокуратура Болгарии на основе информации, полученной от Агентства национальной безопасности, россиянин, аккредитованный в качестве первого секретаря консульского отдела посольства, вел разведывательную деятельность с 2017 года.

По версии следствия, он собирал информацию, связанную с механизмами избирательного процесса. Сотрудник торгпредства, заявили в прокуратуре, занимался сбором разведывательной информации с октября 2018 года. Его якобы интересовала секретная информация в сфере энергетики и энергетической безопасности. Для этого он наладил контакты с болгарскими гражданами, у которых был доступ к такой информации, а полученные сведения направлял в Москву, в штаб-квартиру разведывательной службы, добавили в прокуратуре.Тем не менее дело в отношении россиян было закрыто, так как оба обладают дипломатической неприкосновенностью.

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