«Серый кардинал Кремля» Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента, покинул госслужбу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков.

Информацию об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков подтвердил и в интервью «Интерфаксу».

По словам директора Центра политической конъюнктуры, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении».

По данным главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, украинским направлением в администрации президента вместо Суркова займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Сурков, которого считают главным идеологом путинизма, стал куратором управления администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2013 году. После этого, отмечает Медуза, сфера интересов управления, ранее занимавшегося только Абхазией и Южной Осетией, значительно расширилась. В частности, именно это управление занимается самопровозглашенными «Донецкой и Луганской народными республиками».

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