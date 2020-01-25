Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта протокола, согласно которому будут внесены изменения в соглашение с Россией о поставках газа. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Документ касается формирования цен на сырье, которое поставляется в Беларусь, а также транспортируется через территорию страны. Протокол будет основываться на соглашении между сторонами от от 25 ноября 2011 года.

Помимо этого, белорусский президент разрешил правительству провести переговоры по проекту протокола, а также вносить в него незначительные изменения.

Ранее Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых. По его словам, когда Россия покупала газопровод у «Белтрансгаза», была четкая договоренность выровнять цены с российскими, но о ней в ходе нынешних переговоров «забыли».

Minval.az