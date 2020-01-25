Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась разделяет мнение генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что в настоящий момент есть четыре «всадника Апокалипсиса», которые угрожают миру.

Высказанные главой ООН оценки он назвал «адекватными, отражающими обеспокоенность состоянием нашей цивилизации, мира». «Он высказался о «реальной угрозе Великого разлома»», — цитирует Зася РИА Новости.

По его мнению, так Гутерриш «высказал предостережение об угрозе Третьей мировой войны».

Генсек ОДКБ заявил, что «в целом разделяет оценки состояния международной безопасности, тех угроз, которые высказаны Гутерришем».

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