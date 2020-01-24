Президент России Владимир Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера, вызвав восхищение среди местных жителей. Соответствующие кадры видео были опубликованы Telegram-каналом RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как Путин, идя по коридору вместе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, остановился около одного из военных и поднял его упавшую фуражку. Президент России надел ее на голову офицера, после чего показал ему большой палец.

Журналисты кремлевского пула отметили, что видео было снято фотографом палестинского лидера Мухаммадом Атиком. Он рассказал Telegram-каналу LIFE SHOT о реакции в Палестине на этот поступок. «Это видео принесло президенту Путину еще больше любви и уважения после этого скромного и красивого поступка», — цитирует «Лента.ру» Атика.



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