Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным телефоном, поскольку знает, «что такое безопасность», и у него есть помощник, который при необходимости может принести гаджет.

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

По словам главы государства, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, а это происходит очень редко, то адъютант его приносит. «Но я почти по этой связи не разговариваю… Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — сказал Лукашенко.

Он также отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.

Minval.az