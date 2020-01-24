Бороться с проявлениями антисемитизма и ксенофобии без активного участия России невозможно, заявил президент Израиля Реувен Ривлин.

«На мировой арене есть общее понимание, что недопустимо как проявление антисемитизма, так и ксенофобии и фашизма. И, конечно же, вы, как представители семьи народов мира, и мы также знаем, откуда происходит антисемитизм. Но мы не знаем, где это заканчивается», — сказал Ривлин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

Он подчеркнул, что необходимо всем вместе бороться с такими проявлениями. «Конечно же, эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие», — сказал президент Израиля (цитата по «Интерфаксу»).

Ривлин поблагодарил российского президента за усилия, которые предпринимаются в отношении израильских граждан. «Хочу высказать большое удовлетворение тем усилиям, которые вы предпринимаете, потому что речь идет о том, что каждый наш гражданин является нашим ребенком», — сказал президент Израиля.

Он сообщил, что на встрече присутствует начальник Генштаба Израиля, «который прибыл, чтобы вас поприветствовать и с вами познакомиться». «Естественно, он занял свой пост не только потому, что у него есть выходцы из России», — сказал президент Израиля с улыбкой.

Путин на это шутливо ответил: «Это сыграло свою роль».

Израильский президент отметил, что с большой честью принимает в Иерусалиме главных лидеров мира. «Мы встречаем вас и, конечно же, министра иностранных дел, который один из главных министров в мире на сегодняшний день», — сказал Ривлин, обращаясь к Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову, который принимает участие в переговорах.

Minval.az