Легендарный врач-онколог из Кремниевой долины Дэвид Агус, известный как лечащий врач Стива Джобса, рассказал о четырех принципах, которые помогут быть здоровыми в мегаполисе. Кроме того, специалист пояснил, как обстоят дела с лечением рака в современном мире.

По словам Агуса, существуют правила жизни в мегаполисе, которых необходимо придерживаться людям, следящим за своим здоровьем.

Во-первых, врач порекомендовал проводить время на природе, в лесу, парке.

Вторым принципом является движение. По словам Дэвида Агуса, тело человека создано для этого, мы фактически живем за счет мышечных сокращений. Врач-онколог отметил, что двигаться для здоровья просто необходимо.

Третье правило — релаксация. Человеку необходимо как минимум тридцать минут в день уделять на отдых, будь это просмотр телевизора, чтение книги или даже просто наблюдения через окно. Специалист отметил, что такой перерыв необходим для снижения уровня стресса, накопившегося за день.

Четвертым принципом является соблюдение режима. Человеку следует есть три раза в день, также нужно ложиться и вставать в одно и то же время.

Агус подчеркнул, что соблюдение таких простых правил — совершенно потрясающее средство для борьбы с влиянием большого города.

В эксклюзивном интервью сайту мэра Москвы врач также рассказал про рак. По его словам, эта болезнь существовала всегда, поскольку ее следы находятся даже у египетских мумий. Агус отметил, что лишь в последние сорок лет появилась возможность лечения рака.

Специалист заявил, что в современном мире люди с онкологическим диагнозом могут жить достаточно долго и качественно.

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