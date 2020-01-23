Полиция не нашла нарушений в предложении убивать за оскорбление чести в интернете, которое высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на ответ нижегородского управления МВД на обращение в Генпрокуратуру главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной.

В ведомстве сообщили, что провели проверку и не нашли ничего противозаконного в словах чеченского лидера. «Принимая во внимание вышеуказанное, рассмотрение обращения прекращено», — добавили в МВД.

В начале ноября 2019 года журналистка попросила проверить высказывание чеченского лидера, заявившего, что людей, которые «занимаются сплетнями, раздорами», надо останавливать, «убивая, сажая, пугая». Также политик говорил, что готов преследовать обидчиков чести, даже если это нарушит законы всех стран.

После публикации «Русской служба Би-би-си» перевода речи Кадырова с чеченского на русский в республике заявили о клевете. Проверять его слова ранее отказались в Кремле.

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