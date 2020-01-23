Неизвестный, открывший в бизнес-центре «Эребуни-плаза» стрельбу, обезврежен. Об этом сообщил журналистам глава управления по связям с общественность Ашот Агаронян.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, но полиция продолжает проверять эти данные.

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В бизнес-комплексе «Эребуни плаза» в самом центре Еревана, где расположен офис второго президента Армении Роберта Кочаряна, произошла стрельба.

По предварительным данным, инцидент произошел в фойе здания. Преступник, открывший стрельбу, захватил заложника. Людей, находящихся в здании, наружу не выпускают. Им рекомендовано заббарикадироваться в помещениях и наружу не выходить.

Как сообщает местный «Спутник», к бизнес-центру прибыла группа спецназовцев, а также бригада скорой помощи.

По данным издания PastInfo, заложник не один, а все посетители кафе в фойе здания. Преступник требовал, чтобы ему показали, где находится офис Кочаряна, сообщили находящиеся в здании очевидцы.

Minval.az