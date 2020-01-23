В Армении произошла попытка госпереворота. Об этом заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

«Могу сказать, что ее удалось предотвратить», – сказал он. На вопрос, какие последствия предотвращения были, он ответил, что в том числе были отставки. «Сейчас ведется расследование, если будет необходимость в уголовном деле, оно появится», – передают его слова армянские СМИ.

На вопрос, имеют ли отношение к этому делу недавние громкие отставки, Григорян ответил: «Я не могу назвать конкретных имен, но подтверждаю, что такие вопросы возникли, как и разумные подозрения, что и было пресечено. Форм было множество – и фейки, и попытки очернить нашу политическую команду, скажем, делались прогнозы о том, что государственная система не будет функционировать, экономика провалится, что будут территориальные уступки. Каждый день говорили, что вот-вот сдадут земли Азербайджану, дело дошло до того, что стали говорить, будто в Армению не поступают вооружения», – отметил он.

Накануне депутат парламента Армении, брат супруги премьера – Анны Акопян Грачья Акопян в интервью местным СМИ говорил, что причиной снятия Артура Ванецяна с поста главы СНБ была подготовка госпереворота, в том числе и с помощью распространения ложной информации о премьер-министре Николе Пашиняне.

Ванецян возглавил СНБ Армении 10 мая 2018 года. До назначения на пост директора главной армянской спецслужбы был начальником управления СНБ по Еревану. 16 сентября 2019 года он был отстранён от руководства службой распоряжением премьер-министра Никола Пашиняна. После своей отставки Ванецян выступил с критикой в адрес Пашиняна.

Minval.az