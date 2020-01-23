Турция полностью поддерживает вступление Грузии в НАТО, в то время как Германия и Франция обходят эту тему, чтобы не обострять отношения с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.
Турция полностью поддерживает вступление Грузии в НАТО, в то время как Германия и Франция обходят эту тему, чтобы не обострять отношения с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.
Дата: 2020/01/23 14:29
Раздел: Бывший СССР, Мир
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