Турция полностью поддерживает вступление Грузии в НАТО, в то время как Германия и Франция обходят эту тему, чтобы не обострять отношения с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Minval.az