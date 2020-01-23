Консульский сбор за выдачу национальной визы Литвы увеличен в два раза.

Как передает ТАСС, такое решение приняло в среду на своем заседании правительство республики.

«При обращении за получением литовской визы консульский сбор повышается с 60 до 120 евро», — сообщила пресс-служба кабмина.

Данное решение обосновывается затратами труда, необходимыми в ходе консульских процедур. «Время, необходимое для рассмотрения и оформления визы, составляет от двух до трех часов, а средняя почасовая зарплата ответственных за это сотрудников составляет около 43 евро», — поясняется в сообщении.

Дороже станет и выдача консульскими учреждениями Литвы шенгенской визы. Сбор за это увеличивается с 60 до 80 евро. С 35 до 40 евро повышена также цена выдачи такой визы для детей в возрасте от шести до двенадцати лет.

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