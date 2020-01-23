Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал чтение Корана целебным. Так он прокомментировал телеканалу «360» заявление чеченки, обвинившей родителей в пытках из-за гомосексуальности.

По словам Умарова, «чтение Корана в определенной обстановке, ситуации, с определенными беседами действительно входит в терапию традиционной исламской медицины». При этом он исключил «избиения палками, пытки и прочие вещи, выдуманные нашими противниками, которые очень любят смаковать эту тему».

22-летняя уроженка Грозного подала заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против ее родителей, их знакомого и врачей. По словам девушки, из-за ее сексуальной ориентации отец минимум шесть раз насильно вкалывал ей транквилизаторы и связывал, а его знакомый бил палкой и читал Коран, чтобы «изгнать джинна». Также врачи насильно удерживали ее в стационаре.

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