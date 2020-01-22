«Продолжаю требовать от премьер-министра Армении Никола Пашиняна представить справку о состоянии здоровья, в том числе о психологическом и психическом состоянии».

Об этом на встрече с журналистами 22 января заявила бывший член Совета старейшин Еревана, председатель общественной организации «Здоровое общество» Марина Хачатрян, передает портал News.am.

По ее словам, обществу и ей, как гражданке страны, крайне интересно состояние здоровья главы государства. «Мы продолжаем сбор 26 тысяч долларов, которые будут направлены на обследование Пашиняна в одном из медицинских учреждений Германии», — отметила Хачатрян.

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