Официальная зарплата президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году составила 22,5 тыс. гривен ($929) в месяц, что сделало его самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве страны, передает ТАСС.

«С июня Зеленскому ежемесячно начисляли фиксированную сумму — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс.), которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих. После выплаты налогов и сборов глава государства получал каждый месяц 22,5 тыс. гривен зарплаты», — говорится в сообщении. С 20 мая, когда он вступил в должность, до 31 декабря 2019 года ему начислено 208,7 тыс. гривен, после уплаты налогов президент получил 168 тысяч гривен (почти $7 тыс.).

Аналогичную зарплату получал и экс-президент Петр Порошенко. В его администрации подчеркивали, что глава государства не получает премий и надбавок, а вся сумма отправляется на благотворительность. Вместе с тем, по данным Единого госреестра деклараций Украины, только за 2018 год — последний год президентства — доходы Порошенко от активов в инвестиционном банке «Ротшильд» и фонде «Прайм Эссетс Капитал», а также бумаг украинского госдолга составили почти 1,56 млрд гривен ($57 млн).

В Госуправлении делами уточнили, что заработная плата действующего руководителя офиса президента Андрея Богдана оказалась немного выше, чем у главы государства. «Общая сумма начисленной заработной платы руководителю офиса президента Украины в 2019 году составляет 218,7 тыс. гривен, из которых выплачены налоги и сборы в сумме 42,6 тыс. гривен», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Украины обнародовала размеры зарплат министров за прошлый год. Больше всего в минувшем году получал глава МВД Арсен Аваков — около $4,15 тыс. в месяц, у премьер-министра Алексея Гончарука средняя зарплата составляла около $2,5 тыс. в месяц. Самая низкая зарплата оказалась у министра кабинета министров Дмитрия Дубилета — 32,4 тыс. гривен ($1,34 тыс.).

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