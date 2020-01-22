Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Липецке 22 января рассказал о своем отношении к «партиям одного лидера».

«У нас как правило партия связана с конкретным человеком. Ну самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР. Нет Жириновского – <разводит руками>… Сама идея либеральная, она хорошая, но сможет ли партия так функционировать? Без него», – сказал Путин.

«Есть Жириновский — есть ЛДПР, нет Жириновского — [развел руками]»: Путин раскритиковал «партии одного лидера» pic.twitter.com/c2byl5orMc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 января 2020 г.

Также он прокомментировал возможность введения в России парламентской республики. Президент считает, что это возможно, но нецелесообразно.

Minval.az