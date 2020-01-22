Пришло время, чтобы государство продемонстрировало свою силу, полиция показала свою силу, заявил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

«Государство в данный момент обладает такой силой, что пусть никто не угрожает нам беспорядками. У нас есть внутренние войска, у нас есть возможность и правовое основание объявить чрезвычайное положение в уголовно-исполнительной системе. И пусть кто-нибудь попробует испытать свою судьбу и попытается говорить с государством на языке угроз», – заявил министр юстиции.

Minval.az