В Кош-Агачском районе Республики Алтай 29-летний мужчина попытался задушить свою супругу и угрожал ей убийством после просьбы убраться дома. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по республике.

Как выяснили полицейские, женщина не захотела делать уборку дома и попросила об этом мужа. Эта просьба разозлила мужчину. Он прижал супругу к стене и стал душить. После он успокоился, отпустил женщину и вышел во двор. В это время потерпевшая и позвонила в полицию.

Мужчину задержали. Нападение на жену он объяснил неприязненным отношением к ней. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Minval.az