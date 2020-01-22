«Россию ожидает очередная большая встряска, которые, при отсутствии культуры формирования власти демократическим путем, и формируют власть в России».

Об этом пишет издание «Лрагир», которое считается в Армении «рупором» правящей команды во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Армении нужно быть готовой к кардинальным изменениям в России, появлению в этой стране нового руководства, которое эксперты уже сравнивают с младотурками. Армении нельзя упускать момент для укрепления своего суверенитета и пересмотра чересчур вассальных отношений с Россией», – отмечает издание.

Minval.az