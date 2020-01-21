Госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.

По его словам, цель Вашингтона — отставка нынешнего главы Венесуэлы Николаса Мадуро и последующее проведение в стране «свободных и честных» президентских выборов.

«Цель нашей миссии — заставить Мадуро уйти. Я встречался с Хуаном Гуаидо, он говорил мне о террористической угрозе для граждан своей страны», — подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что «почти пять десятков стран» уже признали Гуаидо законным лидером Венесуэлы, а введенные Вашингтоном санкции против действующих властей Каракаса существенно «затруднили нанесение ими ущерба народу». «Что мы сделали, так это укрепили народ Венесуэлы, дали понять, что мир с ними. Мы добьемся справедливых президентских выборов, и тогда у венесуэльцев будет процветающее и светлое будущее», — сказал Помпео.

В качестве примера правильности выработанной Вашингтоном стратегии он вспомнил развал СССР. «Я помню, как бывший госсекретарь США Бейкер говорил мне, что до падения Советского Союза никто не верил, что такая стратегия работает. А потом это сработало», — сказал Помпео.

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