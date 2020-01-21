Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Беларусь.

«Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», – заявил Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает «БелТА».

Ранее президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок — в частности, при отсутствии договоренностей с РФ, которая является главным поставщиком энергоносителей для республики, Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу «Дружба». А первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

Заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что «мы технически можем поставлять как азербайджанскую нефть, так и нефть других стран сторонам, желающим ее купить».

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