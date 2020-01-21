Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом заявил представитель ведомства Олег Корецкий, пишет «РБК-Украина».

По его словам, экс-президент Украины в очередной раз не явился на допрос в качестве свидетеля. При этом политик не сообщил причины своей неявки.

«Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — заявил Корецкий, комментируя возможное применение силы к экс-президенту.

Также сотрудник ГБР подчеркнул, что бывший украинский лидер получил повестки на допросы по уголовным делам, расследуемым ведомством.

Всего ГБР изучает 13 делопроизводств, в которых фигурирует Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. По большинству из этих дел Порошенко проходит как свидетель, однако в ноябре 2019-го стало известно, что по двум из них ГБР присвоило экс-президенту статус подозреваемого.

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