Отец 22-летней уроженки Грозного Аминат Лорсановой неоднократно бил ее палкой и читал Коран, чтобы изгнать из дочери с нетрадиционной сексуальной ориентацией джинна. С соответствующей жалобой девушка обратилась в Следственный комитет России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Российскую ЛГБТ-сеть.

По словам Лорсановой, в 2018 году ее два раза незаконно поместили в психиатрические стационары Грозного — Клинику пограничных состояний имени Боева и Республиканский психоневрологический диспансер. Там девушка якобы подвергалась пыткам и истязаниям. Несколько раз во время «лечения» отец девушки палкой «изгонял из нее джинна», а также связывал ей ноги, заклеивал рот скотчем и делал уколы транквилизатора.

«Если поведение человека не соответствует неотрадиционалистской морали, повсеместно насаждаемой в Чечне, то объявляется, что таким человеком завладели джинны. Изгнание джиннов в Чечне применяется не только в форме альтернативной медицины, но и через квазимедицинские центры», — пояснила представительница Российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина.

По информации издания, Лорсанова уехала из Чечни в апреле 2019 года. Она требует возбуждения уголовного дела.

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