Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принёс извинения за негативные слова в адрес журналистов, сказанные им недавно на торжественном мероприятии по случаю Дня печати. Как сообщает пресс-служба правительства республики, губернатор заявил, что смысл его фразы якобы был искажён, а сам он говорил о людях, которые называют себя журналистами, но на деле пытаются дискредитировать власть любыми способами.

— Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения, — сказал Игнатьев на еженедельном совещании.

Minval.az