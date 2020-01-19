В Сирии американские солдаты остановили российских военных, которые планировали добраться до нефтяных месторождений. Об этом пишет Anadolu.

По данным источников, российский военный патруль 18 января остановили на территории, контролируемой курдскими военными формированиями (YPG), созданными при поддержке США.

Военные направлялись к месторождению Румейлан, на которое претендуют США, курды и Сирия.

За два дня до этого, 16 января, российским военным не позволили пройти к тому же месторождению бойцы YPG.

В районе месторождения Румейлан располагается американская военная база.

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