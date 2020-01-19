Журналисты «4 канала» раскрыли стоимость жилья президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Оман.

Во время поездки Зеленский и его семья жили в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel на курорте Маскат, который считается лучшим отелем страны. По данным «РБК-Украина», президентский люкс в нем стоит 135 тысяч гривен (около 5,6 тысячи долларов).

Номер, в котором останавливался украинский президент, находится на восьмом этаже здания отеля, с него открывается вид на море. В нем есть одна гостиная и две спальни. Встреча с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, прошла в холле самого отеля.

Minval.az