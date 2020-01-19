19 января в центре Москвы прошел марш памяти журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и защищавшего антифашистов адвоката Станислава Маркелова.

По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие чуть менее 1,5 тысячи человек. Несколько активистов были задержаны.

Бабурова и Маркелов были убиты 19 января 2009 года на улице Пречистенка. С тех пор антифашисты каждый год проводят памятную акцию. За убийство журналистки и адвоката к пожизненному сроку приговорили члена неонацистской организации БОРН Никиту Тихонова.

Как прошла акция в этом году — в галерее «Дождя».

Minval.az