Индия отдала предпочтение южнокорейским системам системе противоракетной обороны К30 Biho, а не российский аналогам «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1». Об этом сообщило индийское издание The Economic Times. Индия объявила конкурс на закупку 104 систем ПРО, чтобы перевооружить пять полков своих Вооруженных сил. Сумма сделки составила аж 2,5 миллиарда долларов.

В конкурсе приняли участие производители из России и Южной Кореи. В Москве были уверены, что победа в их руках, но просчитались. Российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1» провалили конкурсные испытания, показав себя не с лучшей стороны в условиях пустыни. В Нью-Дели отдали предпочтение южнокорейскому аналогу — К30 Biho.

Мириться с решением индийцев россияне не стали и обратились с жалобой в Комитет по оборонным закупкам Индии с требованием пересмотреть заключение. Такое волнение россиян вполне объяснимо, так как ранее индийцы уже отдали предпочтение южнокорейским САУ К-9 «Vajra». В Москве, по всей видимости, опасаются потерять Индию как рынок сбыта своего вооружения.

Minval.az