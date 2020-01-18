Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА Новости.

Об этом он рассказал в ответ на просьбу ветерана изменить Конституцию так, чтобы полномочия президента не «ограничивались конкретным сроком».

Путин в ответ поблагодарил ветерана и заявил, что понимает, почему многие россияне волнуются за стабильность. Но он назвал «тревожной» ситуацию, которая была в 80-х, когда главы страны находились у власти «до конца своих дней».

«Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — заявил Путин.

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