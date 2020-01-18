Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ.

Собственниками ООО «Монолит», которому согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости принадлежит здание, на этой неделе стали Фауд Ильягуев и Яков Хаимович (через ООО «Парус»). По данным двух источников РБК, близких в двум сторонам сделки, покупателем выступила группа компаний «Киевская площадь». В пресс-службе «Киевской площади» отказались от комментариев.

Владелец Gremm Group Михаил Горяинов подтвердил РБК, что компания продала Центральный рынок, не назвав покупателя. «Полученные средства планируем использовать для развития других объектов, создания новых. Формат рынка, фуд-маркета в нынешнем виде уже немного устарел, поэтому будем искать новые идеи развития», — говорит Горяинов. По его словам, переговоры шли долго. «Но окончательное решение было принято буквально в один день, когда было решено оплатить сделку без привлечения банковского финансирования», — отметил Горяинов. Сумму сделку он не раскрыл.

Общая площадь здания рынка, по данным Росреестра, — 3,4 тыс. кв. м. Горяинов уточнил, что общая площадь Центрального рынка сейчас составляет около 5 тыс. кв. м. По оценке директора практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саяна Цыренова, стоимость объекта могла составить 1,5–1,7 млрд руб. Компания Gremm Group Михаила Горяинова открыла Центральный рынок в 2017 году. В том же году компания открыла Усачевский рынок. Оба работают в формате гастрономических рынков, где основная площадь отдана не под продажу продуктов, а под кафе и рестораны. Gremm Group управляет также Москворецким рынком, рынком на Ленинском проспекте и другими объектами.

По данным Gremm Group, Центральный рынок посещает более 12 тыс. человек в день.

Группа «Киевская площадь», принадлежащая Году Нисанову и Зараху Илиеву, — крупнейший владелец коммерческой недвижимости в России. В рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости» группа традиционно занимает первую строчку. Доход от аренды недвижимости группы оценивается в $1,565 млрд. Среди проектов «Киевской площади» — торговый центр «Европейский», гостиницы «Украина» и «Radisson Славянская», агрокластер «Фудсити».

Весной 2019 года группа открыла гастрономический квартал «Депо» в здании бывшего Миусского трамвайного парка на Лесной улице в Москве. «Честно говоря, мы не рассчитывали, что будет столько народу, — говорил Нисанов в интервью РБК. — Наш прогноз был на 3 тыс. человек в рабочий день и максимум 10 тыс. в выходной. Но уже в мае в выходной бывало больше 30 тыс. человек, летом будет гораздо больше». После такого успеха было решено тиражировать этот проект. В частности, по словам Нисанова, для этого группа рассматривала объекты в районе трех вокзалов и на Пятницкой.

Сейчас в Москве работает около 30 фуд-маркетов. Общая площадь подобных проектов, по оценке JLL, в прошлом году превысила 60 тыс. кв. м. Одним из первых фуд-маркетов в Москве стал Даниловский рынок, который в 2015 году выкупил ресторанный холдинг Ginza Project.

Напомним, что Год Нисанов и Захар Илиев родились в Красной Слободе в Азербайджане.

Minval.az