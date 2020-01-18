Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал Путин.

В пример Путин привел Израиль, который ни на секунду не позволяет забыть о холокосте — геноциде евреев. Он рассказал, что в ближайшие дни поедет в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.

«Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов», — сказал президент.

По его мнению, еврейские общественные организации и руководство Израиля поступают очень правильно, не давая забыть миру о жертвах холокоста.

«Кстати, среди жертв холокоста значительное число, очень большое — евреев Советского Союза. А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», — добавил Путин, отметив, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70 процентов пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию.

Центр архивных документов и его сайт будут открытыми и для россиян, и для всего мира, продолжил Путин.

И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы.

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