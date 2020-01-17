Учеников «полицейских» классов пермской школы № 105 учат разгонять протестные акции с использованием щитов и дубинок.

Как рассказал в Facebook политолог, преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Виталий Ковин, он снял «учения» из окна дома напротив. «Родители, вы действительно хотите, чтобы ваших детей этому учили: щиты держать, дубинками махать, „черепаху строить“, атаки протестующих отбивать», — обратился эксперт к подписчикам.

По его словам, позднее две девочки из этого класса рассказали политологу, что такие занятия проходят уже во второй раз, и они нравятся ученикам.

Как сообщает онлайн-издание «Подъем», директор школы № 105 вызван для объяснений в департамент образования администрации Перми.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что родители учеников классов с допрофессиональной полицейской подготовкой школы № 105 написали жалобу президенту на поборы. В частности, на сбор денег на обмундирование, спортивную форму, нашивки и погоны, а также на унижения детей. В полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В городском департаменте образования заявили, что организация вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов с физических и юридических лиц. После скандала в школе сменился директор.



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