Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Дети русскоязычных граждан будут изучать родной язык вместе с украинским в начальной школе. С пятого класса не менее 80 процентов предметов должно изучаться на украинском языке. Отдельные русскоязычные программы обучения ликвидируются, дети смогут изучать на родном языке только некоторые предметы, передает портал «Лента.ру».

Украинизация школ для представителей меньшинств, использующих языки Евросоюза, будет более мягкой. Так, у представителей венгерского меньшинства образование на родном языке также будет идти параллельно с образованием на украинском в начальной школе. С пятого класса 20 процентов предметов должно изучаться на украинском, эта доля дойдет до 40 процентов к девятому классу. В 10-м и 11-м классах на украинском будет изучаться 60 процентов предметов.

Крымские татары будут получать образование на родном языке параллельно с изучением украинского.

Документ оставляет право выбрать для ученика индивидуальную программу обучения. Однако система государственной итоговой аттестации остается общей для всех школьников страны.

В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенкоподписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

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