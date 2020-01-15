Отставка Дмитрия Медведева с поста премьер-министра связана с недовольством Кремля работой правительства по исполнению майского указа президента. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

По словам одного из собеседников издания, в конце 2019 года Медведев обсуждал национальные проекты с Путиным.

«Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», — утверждает источник Forbes.

Федеральный чиновник сказал изданию, что решение об отставке Медведева принял сам Путин. Источники Forbes и The Bell говорят, что к такому решению никто из членов правительства не был готов.

Minval.az