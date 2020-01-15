Даже если мы предположим, что будущее уже наступило, и что у нас уже кабинет министров ответственный перед парламентом, совершенное не обязательно было давать Дмитрию Медведеву новую, специально придуманную должность. Вдруг парламент захочет переутвердить его премьером? И переутвердил бы, если бы так захотел президент. Но он явно не захотел.

Об этом пишет журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов в своем «Фейсбуке».

«Он убирает Медведева, чтобы освободить место. Для кого? Мы не знаем всего авторского замысла. Но замысел может развиваться двумя путями: новый премьер — это просто новый премьер, или новый премьер и есть преемник. Кто бы ни был назначен на эту должность, он почти неизбежно будет восприниматься вторым образом. Разве что подберут совсем уж непроходного в президенты, чтобы до поры до времени не затенял транзит и не отсвечивал», — отмечает Баунов.

«И все же даже если новый премьер – это преемник, он пока один из участников кастинга. Премьер-министр, человек на хозяйстве — токсичная должность. Это как при санации проблемного банка: положительные активы у президента, а плохие — выделены отдельно и они всегда у премьера. В случае неудач, все народное недовольство на нем. Хотя деньги нацпроектов как раз должны стать заметны и принести какие-никакие плоды (которые, прямо скажем, с трудом созревали при Медведеве).

Одновременно с ним возможны и другие участники кастинга. Новые назначение Медведева выглядит унизительно, потому что по инерции звучит как «заместитель Патрушева». Но Патрушев не глава, а секретарь Совбеза, глава которого сам Путин. Медведев в нем будет формально выше Патрушева, хотя у него нет большого авторитета среди силовиков, особенно тех, кто замкнут лично на Путина», — заявляет журналист.

«С другой стороны — Совбез — это ближний круг Путина, его личное политбюро. Теперь Медведев там его зам. Это может быть золотым парашютом, а может быть скамейкой запасных на тот случай, если у премьера-преемника или других участников кастинга что-то пойдет не так», — резюмирует публицист.



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