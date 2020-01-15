Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием и предложил изменить государственное устройство России. Российские политики, журналисты и политологи отреагировали на послание Путина:

Эль Мюрид, военный эксперт, блогер: «Самое главное в послании, конечно, не борьба с бедностью. Это был такой ложный флаг, которым прикрыли основное содержание. Главное было озвучено под самый конец.

Путин начинает трансферт. Срочно. Времени на раскачку нет — ситуация признана угрожающей. Союзное государство исключается из сценариев трансферта, так как Лукашенко просто не дает возможности успеть. Будут идти по пути усиления Госсовета и передаче ему полномочий. При этом ликвидируется президентская республика, ряд полномочий передается в парламент, роль президента становится в таком сценарии сугубо декоративной. В этом смысле вопрос преемника Путина на посту президента теряет актуальность — можно ставить любого петрушку, коих среди слушателей послания больше чем все.

Собственно, 20 год (большая его часть) уйдет на правовое оформление сказанного, будут вноситься изменения в конституцию (для того у Единой России и конституционное большинство, чтобы избежать неожиданностей). При этом парламент попадает под жесткий контроль — теперь Конституционный суд сможет определять на законность и соответствие конституции все законы, принятые Госдумой до их подписания президентом. Заодно выдвинута угроза в адрес Конституционного и Верховного суда — теперь судей можно будет отрешать их от должности решением президента.

В черновом виде сказанное нашим гарантом можно оценить как подготовку к дальнейшей узурпации власти, причем выстроенную под совершенно конкретного человека. Мы знаем, какого».

Альфред Кох, бывший вице-премьер правительства РФ: «Грубый подсчёт говорит, что в России последние 50 лет дети, в среднем, живут на пять лет дольше своих родителей. Родители Путина умерили (оба) в 89 лет. Значит Путин будет жить до 94 лет (дай Бог ему здоровья). Нынешние путинские предложения по изменению Конституции де-факто означают, что он будет править Россией до смерти. Следовательно вся эта свистопляска будет продолжаться до 2046 года. Из этого в своих жизненных планах и исходите. Аминь».

Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы»: «Путин оставляет за собой возможность (с учетом конституционных изменений) возглавить Госсовет (функции пока неизвестны), Госдуму (контроль за правительством), Совет Федерации (контроль за силовиками и судьями) и даже остаться президентом. Но не в премьеры (единственное ослабление)».

Дмитрий Колезев, шеф-редактор сайта Znak.com: «В общем, смена власти начинается. Госсовет (клуб губернаторов) пропишут в Конституции, сделав этот орган более незыблемой частью государственной системы. Вполне вероятно, что Путин возглавит его после 2024 года».

Станислав Белковский, политолог: «Вождь собирается отсечь всех кандидатов в президенты, кто по коварному умыслу или детской неосторожности когда-то заполучил вид на жительство за границей. Не проявив тем самым должного доверия к священному будущему России. Кто конкретно имеется в виду? Да много кто, с учетом тараканьих бегов вокруг транзита власти. Самое главное. Как нами и ожидалось, аншлюса Белоруссии не будет. В контексте транзита власти этот вопрос не рассматривается».

Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru: «Россия должна быть как здоровая клетка: плотная оболочка снаружи, непроницаемая для вирусов, но живая внутри. Капитализм сохраняется. И сохраняется коалиционный характер власти — за внешний контур по-прежнему отвечают силовики (они, вместе с президентом, Госсоветом и прочими определяют, кто и что тут вирус), экономисты во власти — за развитие, экономический рост и отсутствие технологического отставания (это тоже параметр безопасности). Лучшее действовать не вдогонку, а с опережением. Параметры транзита власти, при котором Путин уходит, но не в сторону, а куда-то в новый верхний отсек усложненной системы, заданы, и чтобы ее построить, не обязательно теперь ждать 2024 года»

Алексей Навальный, директор Фонда борьбы с коррупцией: «Главный итог послания Путина: какие же олухи (и/или жулики) все те, кто говорил, что Путин уйдет в 2024 году. Оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям ее богатства — единственная цель Путина и его режима».

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