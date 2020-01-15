Российский пассажирский поезд прибыл в пункт назначения с опозданием из-за верблюда, бегущего по железнодорожным путям.

На ролике видно, как животное медленно движется по рельсам и не реагирует на подаваемые сигналы. «Боюсь, сейчас упадет и ляжет прям здесь же», — комментирует за кадром автор видеозаписи. По его словам, скорость движения состава пришлось снизить до 13 километров в час.

В пресс-службе Приволжской железной дороги (ПЖД) подтвердили информацию о произошедшем, передает «Интерфакс». Там уточнили, что инцидент произошел в воскресенье, 5 января, на перегоне Кигаш — Разъезд №2 в Астраханской области с поездом, следовавшим по маршруту Ташкент — Москва.

Отмечается, что состав опоздал на 40 минут. В ПЖД также выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями выхода диких и домашних животных на пути, так как это угрожает безопасности пассажиров и работников локомотивных бригад.

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