Власти США пристально следят за проводимой политикой и поведением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в процессе проводят также ежемесячное изучение его рейтинга, чем в основном занимается посольство США в Армении.

Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

Как отмечает источник издания, американская сторона встревожена спадом рейтинговых показателей Пашиняна и обеспокоена особенно тем, что в результате этого спада в Армении могут быть зафиксированы «непрогнозируемые для них развития и у власти может оказаться нежелательная фигура, посему обсуждаются приемлемые варианты».

По сведениям газеты, для американской стороны наиболее приемлемым вариантом считается кандидатура вице-премьера Тиграна Авиняна.

Тем временем, другая ереванская газета «Иратес» пишет, что «всем дано указание быть серьезно заняться вопросом падающего с каждым днем рейтинга премьер-министра». В противном случае, как отмечает издание, это обойдется освобождением от работы.

«Фейковые и реальные пользователи должны начать восхвалять шаги премьер-министра, но самое важное – всеми возможными путями нейтрализовать оппонентов, дискредитировать их, напомнить о том, кем они были до революции. Все это начало выводить из себя сотрудников правительства, поскольку их заставляют пополнить «фабрику фейков» и стать щитом между Пашиняном и оппозиционерами. У некоторых есть друзья, знакомые в противоположном лагере и они не хотят становиться на социальных площадках пропагандистской марионеткой премьер-министра», — пишет газета.

Minval.az